Священник-депутат погиб в результате ДТП в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб настоятель церкви украинского патриархата. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Так, вблизи села Борщев в Барышевском районе на трассе Киев-Харьков, водитель автомобиля "Citroën" осуществлял маневр обгона и, не справившись с управлением, съехал в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте. Им оказался 29-летний настоятель церкви украинского патриархата, депутат местного районного Совета.
38-летний пассажир телесных повреждений не получил - после осмотра медиков отбыл по месту жительства.
Как сообщал УНН, на проспекте Победы в Киеве образовались пробки после масшабного ДТП.