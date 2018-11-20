Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у вівторок зранку впали в ціні до 66,40 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:22, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,58%.

При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 56,76 долара за барель, додавши 0,53%.

Додамо, сира нафта почала дорожчати після падіння минулого тижня нижче 65 доларів за барель, березневого мінімуму, який встановився після того, як 12 листопада великі виробники нафти на саміті в Абу-Дабі визнали, що може знадобитися скорочення видобутку на 1 мільйон барелів за добу.

Згодом Reuters повідомило про ініціативу скорочення виробництва приблизно на 1,4 мільйона барелів за добу у 2019 році. Це пояснили необхідністю запобігти надлишку на ринку, який може привести до зниження цін.

Нагадаємо, раніше МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.

Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні наступного року.

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