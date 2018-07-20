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25 березня, 17:08 • 50016 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 100439 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 96704 перегляди

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25 березня, 13:46 • 123703 перегляди

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25 березня, 11:37 • 102022 перегляди

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25 березня, 09:27 • 118857 перегляди

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Світові ціни на нафту підвищилися

Світові ціни на нафту підвищилися

Київ • УНН

 • 8936 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у п'ятницю зранку зросли в ціні до 72,71 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 7:57, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,18%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна розпочинає пошук нафти і газу на шельфі Чорного моря

При цьому ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 69,75 долара за барель, додавши 0,42%.

Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.

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