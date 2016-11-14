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Світове лотерейне співтовариство занепокоєне ситуацією в Україні

Світове лотерейне співтовариство занепокоєне ситуацією в Україні

Київ • УНН

 • 6366 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Закордонні фахівці занепокоєні ситуацією, якак склалася у лотерейній сфері України. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Так, найавторитетніше для всіх світових представників лотерейної галузі видання PGRI Public Gaming International Magazine* опублікувало інтерв’ю з віце-президентом оператора державних лотерей “М.С.Л.” Євгеном Власенком (випуск листопад-грудень 2016 року).

Зазначимо, що журнал є фаховим професійним виданням при PGRI Public Gaming Research Institute — установі, яка створена у 1971 році задля співпраці з урядами країн світу щодо формування збалансованої державної політики, зокрема у сфері лотерей та підтримки цієї індустрії політичним істеблішментом.

Закордонних фахівців цікавить ситуація, що склалася на лотерейному ринку України загалом і та ситуація, яка штучно створена відносно “М.С.Л.”. Нагадаємо, що компанія “М.С.Л.” з 1993 року входить до складу Європейської асоціації Державних і ТОТО лотерей (EL), є єдиним українським оператором, який входить до Світової Лотерейної Асоціації (The World Lottery Association, WLA) та двічі отримував “Сертифікат відповідності стандартам відповідальної гри” від EL.

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Відзначається, що завдяки своєму понад 46-річному досвіду роботи, постійним інноваціям та соціальній відповідальності компанія “М.С.Л.” здобула беззаперечну повагу закордонних колег. Перипетії останніх років, що завдають неймовірних фінансових та репутаційних збитків як безпосередньо самій компанії, так і державі, привернули увагу провідних знавців світового лотерейного ринку.

Тому видавець та керівник PGRI Public Gaming International Magazine Пол Джейсон особисто взяв інтерв’ю у топ-менеджера “М.С.Л.”. Відомого публіциста цікавили питання, пов’язанні з останніми політичними та економічними подіями в нашій державі, з сучасним станом лотерейної галузі, яким чином оператори лотерей адаптуються до складних макроекономічних умов в країні та як уряд допомагає їм в цей час.

Є.Власенко відповів на питання, які турбують світове лотерейне співтовариство: наслідки для країни взагалі та для лотерейної індустрії від анексії Криму та війни на сході країни, про те, як деякі провладні представники намагаються нівелювати та знищити лотереї в Україні.

Пан Джейсон дізнався про те, що оподаткування лотерейної галузі, яке діє в Україні, суперечить міжнародним практикам. Окремо Є. Власенко зазначив, що “М.С.Л.” було внесено до так званого санкційного списку, в результаті чого для іншого оператора штучно створені особливі конкурентні умови.

На завершення він додав, що, незважаючи на складну ситуацію, оператор державних лотерей “М.С.Л.” продовжує відстоювати своє чесне ім’я, розвиватися та фінансувати соціальні проекти в галузі культури та спорту в Україні. Все це допомагає підсилювати позитивний імідж України в світовій лотерейній спільноті.

Нагадаємо, що PGRI Public Gaming International Magazine — професійне видання PGRI Public Gaming Research Institute, присвячене підтримці та розвитку лотерейних організацій, легальних видів ігорного бізнесу у всьому світі, збереженню та заохоченню відповідальної регуляторної політики, а також формуванню інформованого і освіченого підходу до вирішення питань державної політики у цій галузі.

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