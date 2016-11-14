Мировое лотерейное сообщество обеспокоено ситуацией в Украине

ukru
15 марта, 19:03 • 110724 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153855 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129756 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122861 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108413 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103336 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100021 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129133 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129533 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127580 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 77188 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 62984 просмотра
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 23267 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 35991 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 48204 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 129131 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 128817 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265114 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294332 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230500 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 4910 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107078 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129531 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113030 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130207 просмотра
Актуальное
Мировое лотерейное сообщество обеспокоено ситуацией в Украине

Мировое лотерейное сообщество обеспокоено ситуацией в Украине

Киев • УНН

 • 6366 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Зарубежные специалисты обеспокоены ситуацией, которая сложилась в лотерейной сфере Украины. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Так, авторитетное для всех мировых представителей лотерейной отрасли издание PGRI Public Gaming International Magazine* опубликовало интервью с вице-президентом оператора государственных лотерей "М.С.Л." Евгением Власенко (выпуск ноябрь-декабрь 2016 года).

Отметим, что журнал является профессиональным изданием при PGRI Public Gaming Research Institute - учреждении, созданном в 1971 году для сотрудничества с правительствами стран мира по формированию сбалансированной государственной политики, в частности в сфере лотерей и поддержки этой индустрии политическим истеблишментом.

Зарубежных специалистов интересует ситуация, сложившаяся на лотерейном рынке Украины в целом и та ситуация, которая искусственно создана в отношении "М.С.Л.". Напомним, что компания "М.С.Л." с 1993 года входит в состав Европейской ассоциации государственных и ТОТО лотерей (EL), является единственным украинским оператором, который входит во Всемирную Лотерейную Ассоциации (The World Lottery Association, WLA) и дважды получал "Сертификат соответствия стандартам ответственной игры" от EL.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Благодаря оператору лотерей "М.С.Л." более 200 детей имеют возможность заниматься хоккеем и фигурным катанием

Отмечается, что благодаря своему более чем 46-летнему опыту работы, постоянным инновациям и социальной ответственности компания "М.С.Л." завоевала безоговорочное уважение зарубежных коллег. Перипетии последних лет, которые наносят невероятные финансовые и репутационные убытки как непосредственно самой компании, так и государству, привлекли внимание ведущих знатоков мирового лотерейного рынка.

Поэтому издатель и руководитель PGRI Public Gaming International Magazine Пол Джейсон лично взял интервью у топ-менеджера "М.С.Л.". Известного публициста интересовали вопросы, связанные с последними политическими и экономическими событиями в нашей стране, с современным состоянием лотерейной отрасли, каким образом операторы лотерей адаптируются к сложным макроэкономическим условиям в стране и как правительство помогает им в это время.

Е.Власенко ответил на вопросы, которые беспокоят мировое лотерейное сообщество: последствия для страны в целом и для лотерейной индустрии от аннексии Крыма и войны на востоке страны, о том, как некоторые провластные представители пытаются нивелировать и уничтожить лотереи в Украине.

Господин Джейсон узнал о том, что налогообложение лотерейной отрасли, которое действует в Украине, противоречит международным практикам. Отдельно Е.Власенко отметил, что "М.С.Л." был внесен в так называемый санкционный список, в результате чего для другого оператора были искусственно созданы особые конкурентные условия.

В завершение он добавил, что, несмотря на сложную ситуацию, оператор государственных лотерей "М.С.Л." продолжает отстаивать свое честное имя, развиваться и финансировать социальные проекты в области культуры и спорта в Украине. Все это помогает усиливать позитивный имидж Украины в мировом лотерейном сообществе.

Напомним, что PGRI Public Gaming International Magazine - профессиональное издание PGRI Public Gaming Research Institute, посвященное поддержке и развитию лотерейных организаций, легальных видов игорного бизнеса во всем мире, сохранению и поощрению ответственной регуляторной политики, а также формированию информированного и просвещенного подхода к решению вопросов государственной политики в этой области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы