Мировое лотерейное сообщество обеспокоено ситуацией в Украине

Так, авторитетное для всех мировых представителей лотерейной отрасли издание PGRI Public Gaming International Magazine* опубликовало интервью с вице-президентом оператора государственных лотерей "М.С.Л." Евгением Власенко (выпуск ноябрь-декабрь 2016 года).

Отметим, что журнал является профессиональным изданием при PGRI Public Gaming Research Institute - учреждении, созданном в 1971 году для сотрудничества с правительствами стран мира по формированию сбалансированной государственной политики, в частности в сфере лотерей и поддержки этой индустрии политическим истеблишментом.

Зарубежных специалистов интересует ситуация, сложившаяся на лотерейном рынке Украины в целом и та ситуация, которая искусственно создана в отношении "М.С.Л.". Напомним, что компания "М.С.Л." с 1993 года входит в состав Европейской ассоциации государственных и ТОТО лотерей (EL), является единственным украинским оператором, который входит во Всемирную Лотерейную Ассоциации (The World Lottery Association, WLA) и дважды получал "Сертификат соответствия стандартам ответственной игры" от EL.

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Отмечается, что благодаря своему более чем 46-летнему опыту работы, постоянным инновациям и социальной ответственности компания "М.С.Л." завоевала безоговорочное уважение зарубежных коллег. Перипетии последних лет, которые наносят невероятные финансовые и репутационные убытки как непосредственно самой компании, так и государству, привлекли внимание ведущих знатоков мирового лотерейного рынка.

Поэтому издатель и руководитель PGRI Public Gaming International Magazine Пол Джейсон лично взял интервью у топ-менеджера "М.С.Л.". Известного публициста интересовали вопросы, связанные с последними политическими и экономическими событиями в нашей стране, с современным состоянием лотерейной отрасли, каким образом операторы лотерей адаптируются к сложным макроэкономическим условиям в стране и как правительство помогает им в это время.

Е.Власенко ответил на вопросы, которые беспокоят мировое лотерейное сообщество: последствия для страны в целом и для лотерейной индустрии от аннексии Крыма и войны на востоке страны, о том, как некоторые провластные представители пытаются нивелировать и уничтожить лотереи в Украине.

Господин Джейсон узнал о том, что налогообложение лотерейной отрасли, которое действует в Украине, противоречит международным практикам. Отдельно Е.Власенко отметил, что "М.С.Л." был внесен в так называемый санкционный список, в результате чего для другого оператора были искусственно созданы особые конкурентные условия.

В завершение он добавил, что, несмотря на сложную ситуацию, оператор государственных лотерей "М.С.Л." продолжает отстаивать свое честное имя, развиваться и финансировать социальные проекты в области культуры и спорта в Украине. Все это помогает усиливать позитивный имидж Украины в мировом лотерейном сообществе.

Напомним, что PGRI Public Gaming International Magazine - профессиональное издание PGRI Public Gaming Research Institute, посвященное поддержке и развитию лотерейных организаций, легальных видов игорного бизнеса во всем мире, сохранению и поощрению ответственной регуляторной политики, а также формированию информированного и просвещенного подхода к решению вопросов государственной политики в этой области.