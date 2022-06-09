Світове багатство досягло рекордного рівня у 2021 році: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Згідно з дослідженням, опублікованим Boston Consulting Group (BCG) у 2021 році, загальне багатство світу зросло на 10,6% і досягло 530 трильйонів доларів, в основному завдяки буму фондового ринку, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Зростання стало найбільшим за десятиліття: кількість надбагатих, за визначенням BCG, як людей з активами на суму понад 100 мільйонів доларів, збільшилося приблизно на 300 осіб.
Сполучені Штати можуть похвалитися найбільшою кількістю членів клубу надбагатих - 25 800 осіб, за ними слідує Китай з 8 500 членами. Німеччина опинилась на третьому місці. У всьому світі близько 69 000 надбагатих людей мають 15% інвестиційних фінансових активів.
Активи, включаючи нерухомість, мистецтво та золото, зросли в ціні на 11% до 13 трильйонів доларів у 2021 році. Зокрема вартість нерухомості протягом деякого часу сильно росла в ціні.
Незважаючи на економічні наслідки війни в Україні, у звіті BCG прогнозується, що добробут продовжуватиме зростати у всьому світі, причому значне зростання очікується насамперед в Азії.
Якщо війна завершиться цього року, очікується, що світове багатство зростатиме на 8,4% на рік і до 2026 досягне майже 80 трильйонів доларів.
Дослідження підрахувало, що середнє зростання становитиме 5%, якщо війна продовжиться, а санкції будуть жорсткішими або діятимуть довше.