Світоліна залишила топ-5 рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Після завершення Підсумкового чемпіонату WTA в Сінгапурі перша ракетка України Еліна Світоліна втратила звання четвертої ракетки світу, повідомляє УНН з посиланням на WTA.
Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на 2 позиції: її обійшла переможниця і фіналістка турніру Каролін Возняцкі (3) і Вінас Вільямс (4) відповідно.
Примітно, що Світоліна вперше в кар'єрі завершить рік в топ-10 і стане першою українкою, хто закінчить сезон в першій десятці світової класифікації.
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Відзначимо, що ривок на 22 позиції зробила наша Катаріна Завацька – 228. Без змін на цей раз позиції у Лесі Цуренко -43, Катерини Козлової – 86 і Катерини Бондаренко – 93.
Нагадаємо, що на Підсумковому турнірі Світоліна програла Возняцкі і Гарсії, вигравши у Халеп.