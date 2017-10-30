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Світоліна залишила топ-5 рейтингу WTA

Світоліна залишила топ-5 рейтингу WTA

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Після завершення Підсумкового чемпіонату WTA в Сінгапурі перша ракетка України Еліна Світоліна втратила звання четвертої ракетки світу, повідомляє УНН з посиланням на WTA.

Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на 2 позиції: її обійшла переможниця і фіналістка турніру Каролін Возняцкі (3) і Вінас Вільямс (4) відповідно.

Примітно, що Світоліна вперше в кар'єрі завершить рік в топ-10 і стане першою українкою, хто закінчить сезон в першій десятці світової класифікації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світоліна перемогою завершила виступи на Підсумковому турнірі WTA

Відзначимо, що ривок на 22 позиції зробила наша Катаріна Завацька – 228. Без змін на цей раз позиції у Лесі Цуренко -43, Катерини Козлової – 86 і Катерини Бондаренко – 93.

Нагадаємо, що на Підсумковому турнірі Світоліна програла Возняцкі і Гарсії, вигравши у Халеп.

 

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