Свідоме підтримання "кремлівського сценарію" деякими політсилами є держзрадою – БПП
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Свідоме підтримання "кремлівського сценарію" деякими політичними силами є державною зрадою. Про це сказав представник Президента України у Верховній Раді, народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов на засіданні Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та голів комітетів, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Якщо деякі політичні сили несвідомо підтримують цей "кремлівський сценарій" – нехай вони зупиняться, якщо вони свідомо його підтримують – це державна зрада", – підкреслив народний депутат.
Нагадаємо, начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Анатолій Дублик повідомив, що Російська Федерація запланувала масштабну дестабілізацію ситуації в Україні починаючи з 15 листопада цього року.
У коментарі УНН радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що Національна поліція України та Національна гвардія України, у зв’язку з оперативною інформацією СБУ про плани Кремля щодо дестабілізації ситуації в Україні, переходять на посилений режим несення служби.