Сознательная поддержка "кремлевского сценария" некоторыми политсилами является госизменой - БПП
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сознательная поддержка "кремлевского сценария" некоторыми политическими силами является государственной изменой. Об этом сказал представитель Президента Украины в Верховной Раде, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций и председателей комитетов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Если некоторые политические силы бессознательно поддерживают этот "кремлевский сценарий" - пусть они остановятся, если они сознательно его поддерживают - это государственная измена", - подчеркнул народный депутат.
Напомним, начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик сообщил, что Российская Федерация запланировала масштабную дестабилизацию ситуации в Украине с 15 ноября этого года.
В комментарии УНН советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что Национальная полиция Украины и Национальная гвардия Украины, в связи с оперативной информацией СБУ о планах Кремля по дестабилизации ситуации в Украине, переходят на усиленный режим несения службы.