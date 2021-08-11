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Сутички біля парламенту Литви: затримали 26 людей

Сутички біля парламенту Литви: затримали 26 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Учора ввечері під час заворушень біля будівлі парламенту Литви затримали 26 осіб, постраждало приблизно 10 правоохоронців. Про це повідомляє видання Delfi, інформує УНН.

Деталі

Майже 70 поліцейських до двох годин ночі розганяли учасників акції, які біля литовського парламенту виступали проти обмежень для невакцинованих осіб. Проти протестувальників навіть довелося використати сльозогінний газ.

Зрештою було затримано 26 осіб, яких підозрюють у порушенні громадського порядку. За словами правоохоронців, усі вони діяли незаконно: нівечили поліцейський транспорт, били працівників поліцій, кидали у них камінням, пляшками, запускали сигнальні ракети.

Голова Служби громадської безпеки країни Річардас Поцюс сказав, що госпіталізували трьох правоохоронців: один отримав контузію внаслідок вибуху, у другого вибуховим пакетом пошкоджено ноги, у третього - переломи ніг, які він отримав від каміння.

У середу, 11 серпня, з ранку біля будівлі уряду чергує поліція, щоб уникнути чергових сутичок. Влада вирішуватиме питання ухвалення обмежень для людей, які не вакцинувалися. Учора на мітингу учасники акції протесту заявляли, що планують знову зібратися біля парламенту.

Що було раніше

У вівторок, 10 серпня, на акцію протесту біля парламенту Литви прийшло майже 5 000 осіб. Вони висловлювали своє невдоволення щодо політики уряду та ймовірних обмежень для людей, які не планують вакцинуватися і не мають "паспорта можливостей". Після закінчення засідань у парламенті частина учасників мітингу блокувала вихід із будівлі і виїзд із внутрішнього двору парламенту. Коли поліцейські відтісняли їх від виходу, почалися заворушення.

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