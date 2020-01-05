Сутичка Леня в матчі НБА: клуб українця зазнав поразки від "Бостона"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Українець Олексій Лень взяв участь в черговому матчі "Атланти" в якому клуб НБА гостював у "Бостона", передає кореспондент УНН.
Один із головних аутсайдерів чемпіонату вразив одну з топ команд Східної конференції у першій чверті, вигравши її 32:19. Наступної чверті “Селтікс” вистачило аби вирівняти становище у грі. На заключній хвилині Олексій Лень міг зрівняти рахунок, але промахнувся в одному з двох кидків зі штрафного, проте в наступній атаці додав м’яч в кільце після хиби Трея Янга.
На заключних хвилинах протистояння Янг кидав три на перемогу, але отримав блок-шот — поразка “Хокс” 106:109.
Примітно, що на заключних секундах матчу Лень став одним із тих, хто потрапив в невелику сутичку та штовханину із Маркусом Смартом.
Додамо, що Лень набрав 5 очок при 7 кидках з гри, а також зібрав 8 підбирань при 2 передач.