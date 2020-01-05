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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113416 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 118161 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116611 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 133295 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107258 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109054 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108893 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131991 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130740 просмотра

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Схватка Леня в матче НБА: клуб украинца потерпел поражение от "Бостона"

Схватка Леня в матче НБА: клуб украинца потерпел поражение от "Бостона"

Киев  •  УНН

 • 10072 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Украинец Алексей Лень принял участие в очередном матче "Атланты" в котором клуб НБА гостил у "Бостона", передает корреспондент УНН.

Один из главных аутсайдеров чемпионата поразил одну из топ команд Восточной конференции в первой четверти, выиграв ее 32:19. Следующей четверти "Селтикс" хватило, чтобы выровнять положение в игре. На заключительной минуте Алексей Лень мог сравнять счет, но промахнулся в одном из двух бросков со штрафного, однако в следующей атаке добавил мяч в кольцо после недостатки Трея Янга.

На заключительных минутах противостояния Янг бросал три победы, но получил блок-шот - поражение "Хокс" 106:109.

Примечательно, что на заключительных секундах матча Лень стал одним из тех, кто попал в небольшую схватку и толкотню с Маркусом Смартом.

Добавим, что Лень набрал 5 очков при 7 бросках с игры, а также собрал 8 подборов при 2 передач.

Украинские Национальные Новости

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