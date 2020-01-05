Схватка Леня в матче НБА: клуб украинца потерпел поражение от "Бостона"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Украинец Алексей Лень принял участие в очередном матче "Атланты" в котором клуб НБА гостил у "Бостона", передает корреспондент УНН.
Один из главных аутсайдеров чемпионата поразил одну из топ команд Восточной конференции в первой четверти, выиграв ее 32:19. Следующей четверти "Селтикс" хватило, чтобы выровнять положение в игре. На заключительной минуте Алексей Лень мог сравнять счет, но промахнулся в одном из двух бросков со штрафного, однако в следующей атаке добавил мяч в кольцо после недостатки Трея Янга.
На заключительных минутах противостояния Янг бросал три победы, но получил блок-шот - поражение "Хокс" 106:109.
Примечательно, что на заключительных секундах матча Лень стал одним из тех, кто попал в небольшую схватку и толкотню с Маркусом Смартом.
Добавим, что Лень набрал 5 очков при 7 бросках с игры, а также собрал 8 подборов при 2 передач.