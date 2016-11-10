Суспільне телебачення і радіо запрацює вчасно – Ю.Стець
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міністр інформаційної політики Юрій Стець запевнив, що суспільне телебачення і радіо запрацює в Україні згідно графіку 1 січня. Про це він повідомив під час брифінгу, передає УНН.
“Позавчора відбулося спільне засідання ради суспільного телебачення, яка вже працює активно, не зважаючи, що мала б працювати з 1 січня... Ми повернулись в графік того, щоб суспільне телебачення і радіо запрацювало вчасно. Це є дуже важливо, щоб у нас вчасно запрацювало суспільне телебачення і радіо і ми переконані, що все, що стосується Кабінету Міністрів України і розпорядження Гройсмана, буде виконане вчасно”, — сказав Ю.Стець.
Як повідомляв УНН, у Мінінформполітики поки немає кандидатури на посаду голови НТКУ.