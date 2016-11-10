Суспільне телебачення і радіо запрацює вчасно – Ю.Стець

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 22803 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 46314 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 68054 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 138474 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 201563 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191252 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211833 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196966 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152377 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153182 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.3 м/с
90 %
751 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

2 квітня, 16:30 • 24919 перегляди

Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 14, серед них двоє дітей

2 квітня, 16:44 • 22615 перегляди

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 26207 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 33856 перегляди

В МЗС України привітали Сирію з формуванням нового перехідного уряду

2 квітня, 17:20 • 21939 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 480352 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 317037 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379220 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 491045 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735256 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124193 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183794 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126565 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161412 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184600 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Суспільне телебачення і радіо запрацює вчасно – Ю.Стець

Суспільне телебачення і радіо запрацює вчасно – Ю.Стець

Київ • УНН

 • 8012 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міністр інформаційної політики Юрій Стець запевнив, що суспільне телебачення і радіо запрацює в Україні згідно графіку 1 січня. Про це він повідомив під час брифінгу, передає УНН.

“Позавчора відбулося спільне засідання ради суспільного телебачення, яка вже працює активно, не зважаючи, що мала б працювати з 1 січня... Ми повернулись в графік того, щоб суспільне телебачення і радіо запрацювало вчасно. Це є дуже важливо, щоб у нас вчасно запрацювало суспільне телебачення і радіо і ми переконані, що все, що стосується Кабінету Міністрів України і розпорядження Гройсмана, буде виконане вчасно”, — сказав Ю.Стець.

Як повідомляв УНН, у Мінінформполітики поки немає кандидатури на посаду голови НТКУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,778.30
Золото
$3,174.69
Tesla
$280.94
Brent
$73.12
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,826.37