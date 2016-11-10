Общественное телевидение и радио заработают вовремя - Ю.Стець

"Позавчера состоялось совместное заседание совета общественного телевидения, который уже работает активно, несмотря на то, что должен работать с 1 января... Мы вернулись к графику того, чтобы общественное телевидение и радио заработало вовремя. Это очень важно, чтобы у нас вовремя заработало общественное телевидение и радио и мы убеждены, что все, что касается Кабинета Министров Украины и распоряжения Гройсмана, будет выполнено в срок", - сказал Ю.Стець.

Как сообщал УНН, в Мининформполитики пока нет кандидатуры на должность главы НТКУ.