Супротивник "Шахтаря" пробився в півфінал Кубку Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Португальська "Бенфіка" на своєму полі завдала мінімальної поразки клубу "Ріу Аве" в матчі 1/4 фіналу Кубка Португалії, передає УНН з посиланням на сайт лісабонців.
“Орли” перемогли з рахунком 3:2, хоча починаючи з 30 і до 64-ї хвилини поступалися 1:2. У складі приймаючої сторони дубль оформив Харіс Сеферович, ще один м’яч забив Франко Серві.
Склад “Бенфіки”: Злобін, Грімальдо, Діаш, Феррейра (Сеферович, 61), Таварес, Піцці, Таарабт, Вайгль, Черві (Сілва, 89), Чикиньо, Вінісіус (Самаріс, 85).
Відзначимо, що у півфіналі “Бенфіка” очікуватиме переможця пари “Фамалікан” — “Пасуш де Феррейра”.
Додамо, що 20 лютого “Бенфіка” проведе першу з двох ігор проти “Шахтаря” в плей-офф Ліги Європи.