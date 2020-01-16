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Противник "Шахтера" пробился в полуфинал Кубка Португалии

Киев • УНН

 • 10277 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Португальская "Бенфика" на своем поле нанесла минимальное поражение клубу "Риу Аве" в матче 1/4 финала Кубка Португалии, передает УНН со ссылкой на сайт лиссабонцев.

Противник "Шахтера" пробился в полуфинал Кубка Португалии

“Орлы” победили со счетом 3:2, хотя начиная с 30 и до 64-й минуты уступали 1:2. В составе принимающей стороны дубль оформил Харис Сеферович, еще один мяч забил Франко серв.

Состав “Бенфики”: Злобин, Гримальдо, Диаш, Феррейра (Сеферович, 61), Таварес, Пицци, Таарабт, Вайгль, Черви (Силва, 89), Чикиньо, Винисиус (Самарис, 85).

Отметим, что в полуфинале “Бенфика” ожидает победителя пары “Фамаликан” — “Пасуш де Феррейра”.

Добавим, что 20 февраля “Бенфика” проведет первую из двух игр против “Шахтера” в плей-офф Лиги Европы.

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