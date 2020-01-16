Противник "Шахтера" пробился в полуфинал Кубка Португалии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Португальская "Бенфика" на своем поле нанесла минимальное поражение клубу "Риу Аве" в матче 1/4 финала Кубка Португалии, передает УНН со ссылкой на сайт лиссабонцев.
“Орлы” победили со счетом 3:2, хотя начиная с 30 и до 64-й минуты уступали 1:2. В составе принимающей стороны дубль оформил Харис Сеферович, еще один мяч забил Франко серв.
Состав “Бенфики”: Злобин, Гримальдо, Диаш, Феррейра (Сеферович, 61), Таварес, Пицци, Таарабт, Вайгль, Черви (Силва, 89), Чикиньо, Винисиус (Самарис, 85).
Отметим, что в полуфинале “Бенфика” ожидает победителя пары “Фамаликан” — “Пасуш де Феррейра”.
Добавим, что 20 февраля “Бенфика” проведет первую из двух игр против “Шахтера” в плей-офф Лиги Европы.