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Суперник "Динамо" по Лізі Європи очолив чемпіонат Греції

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Майбутній супротивник “Динамо” в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, грецький “АЕК”, провів черговий матч у національному чемпіонаті, інформує УНН з посиланням на прес-службу “біло-синіх”.

У рамках 14-го туру підопічні Мануеля Хіменеса приймали на своєму полі аутсайдера чемпіонату — “Керкиру”. Уже на 12-й хвилині Христодулопулос поборовся у воротарському майданчику після навісу з лівого флангу, й захисник “Керкири” Яннакопулос зрізав м’яч у свої ворота, а на 38-й хвилині Коне блискучим ударом з-за меж штрафного майданчика подвоїв перевагу своєї команди.

Після перерви черговою неузгодженістю в діях захисників гостей скористався Араухо, який поклав м’яча в кут воріт ударом із лінії штрафного майданчика. Єдине, на що спромоглися футболісти “Керкири”, — це гол Нуньєша з пенальті на останніх хвилинах зустрічі.

Зазначимо, що “АЕК” провів звітний матч у такому складі: Цинтотас, Гало, Ламбропулос, Чигринський, Бакакіс, Сімоеш (Айдаревич, 71), Коне, Христодулопулос (Джакумакіс, 62), Бакасетас (Джусіс, 78), Клонарідис, Араухо.

Примітно, що після цієї перемоги афінський колектив очолив турнірну таблицю, набравши 30 очок (9 перемог, 3 нічиї, 2 поразки, різниця м’ячів — 22:8), випереджаючи на один заліковий бал “Олімпіакос”, незмінного чемпіона країни останніх семи років, та на два колектив українця Євгена Шахова — “ПАОК”.

Додамо також, на відміну від України, чемпіонат у Греції не йде на зимову паузу. До зустрічі з “Динамо”, яка відбудеться 15 лютого в Афінах, “АЕК” ще проведе сім матчів у національній першості та два в розіграшу Кубка Греції.

 

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