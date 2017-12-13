Соперник "Динамо" по Лиге Европы возглавил чемпионат Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Будущий противник “Динамо” в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, греческий “АЕК”, провел очередной матч в национальном чемпионате, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.
В рамках 14-го тура подопечные Мануэля Хименеса принимали на своем поле аутсайдера чемпионата — “Керкиру”. Уже на 12-й минуте Христодулопулос поборолся во вратарской площадке после навеса с левого фланга, и защитник “Керкиры” Яннакопулос срезал мяч в свои ворота, а на 38-й минуте Коне блестящим ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество своей команды.
После перерыва очередной несогласованностью в действиях защитников гостей воспользовался Араухо, который положил мяч в угол ворот ударом с линии штрафной. Единственное, что смогли футболисты “Керкиры”, — это гол Нуньеша с пенальти на последних минутах встречи.
Примечательно, что после этой победы афинский коллектив возглавил турнирную таблицу, набрав 30 очков (9 побед, 3 ничьи, 2 поражения, разница мячей — 22: 8), опережая на один зачетный балл “Олимпиакос”, бессменного чемпиона страны последних семи лет и на два коллектив украинца Евгения Шахова — “ПАОК”.
Добавим также, в отличие от Украины, чемпионат в Греции не идет на зимнюю паузу. До встречи с “Динамо”, которая состоится 15 февраля в Афинах, “АЭК” еще проведет семь матчей в национальном первенстве и два в розыгрыше Кубка Греции.