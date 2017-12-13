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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 104062 просмотра

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 119283 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 09:12 • 106310 просмотра

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Соперник "Динамо" по Лиге Европы возглавил чемпионат Греции

Соперник "Динамо" по Лиге Европы возглавил чемпионат Греции

Киев  •  УНН

 • 14123 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Будущий противник “Динамо” в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, греческий “АЕК”, провел очередной матч в национальном чемпионате, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.

В рамках 14-го тура подопечные Мануэля Хименеса принимали на своем поле аутсайдера чемпионата — “Керкиру”. Уже на 12-й минуте Христодулопулос поборолся во вратарской площадке после навеса с левого фланга, и защитник “Керкиры” Яннакопулос срезал мяч в свои ворота, а на 38-й минуте Коне блестящим ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество своей команды.

После перерыва очередной несогласованностью в действиях защитников гостей воспользовался Араухо, который положил мяч в угол ворот ударом с линии штрафной. Единственное, что смогли футболисты “Керкиры”, — это гол Нуньеша с пенальти на последних минутах встречи.

Примечательно, что после этой победы афинский коллектив возглавил турнирную таблицу, набрав 30 очков (9 побед, 3 ничьи, 2 поражения, разница мячей — 22: 8), опережая на один зачетный балл “Олимпиакос”, бессменного чемпиона страны последних семи лет и на два коллектив украинца Евгения Шахова — “ПАОК”.

Добавим также, в отличие от Украины, чемпионат в Греции не идет на зимнюю паузу. До встречи с “Динамо”, которая состоится 15 февраля в Афинах, “АЭК” еще проведет семь матчей в национальном первенстве и два в розыгрыше Кубка Греции.

 

Украинские Национальные Новости

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