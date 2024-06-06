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Судитимуть власників і топменеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК.

Судитимуть власників і топменеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК.

Київ • УНН

 • 18521 перегляди

Прокуратура направила обвинувальний акт проти семи власників і топ-менеджерів концерну, який постачав продукцію російському військово-промисловому комплексу після повномасштабного вторгнення, звинувативши їх у створенні злочинної організації та пособництві державі-агресору.

Судитимуть власників та топменеджмент концерну, який забезпечував російський ВПК після повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, пише УНН.

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно сімох осіб – власників та топменеджменту концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК. Їм інкриміновано створення злочинної організації та пособництво державі-агресору (ст. 255, ст. 111-2 Кримінального кодексу України),

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Розслідуванням встановлено, що організував злочинну схему колишній народний депутат України - член Партії Регіонів. Промислово-інноваційна група компаній його родини з 2014 року забезпечувала держпідприємства рф та рб високоефективним та енергозберігаючим обладнанням.

Воно є необхідним для функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних, транспортних підприємств та інших структур оборонно-промислового комплексу країни-агресора.

Після повномасштабного вторгнення власники продовжили співпрацю з агресором. Серед учасників злочинної організації – близькі родичі екснардепа, менеджмент промислово-інноваційної групи компаній та громадяни рф.

Вони налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб закордонної сторони. З 24 лютого 2022 року за цією схемою поставлено комплектуючих щонайменше на 190 млн грн. Після одержання стратегічної продукції "посередники" переправляли її у рф.

Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.В окреме провадження виділено матеріали досудового розслідування стосовно чотирьох учасників злочинної організації у зв’язку із їх розшуком.

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