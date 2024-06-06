Будут судить собственников и топ-менеджмент концерна, который обеспечивал продукцией российский ВПК.

Будут судить владельцев и топ-менеджмент концерна, который обеспечивал российский ВПК после полномасштабного вторжения рф. Об этом сообщает пресс служба офиса Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении семи человек-собственников и топ-менеджера концерна, который обеспечивал продукцией российский ВПК. Им инкриминировано создание преступной организации и пособничество государству-агрессору (ст. 255, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

Расследованием установлено, что организовал преступную схему бывший народный депутат Украины-член Партии регионов. Промышленно-инновационная группа компаний его семьи с 2014 года обеспечивала госпредприятия рф и рб высокоэффективным и энергосберегающим оборудованием.

Оно необходимо для функционирования нефтегазодобывающих, горных, металлургических, химических, угольных, транспортных предприятий и других структур оборонно-промышленного комплекса страны-агрессора.

После полномасштабного вторжения владельцы продолжили сотрудничество с агрессором. Среди участников преступной организации-близкие родственники экс-нардепа, менеджмент промышленно-инновационной группы компаний и граждане рф.

Они наладили поставки через подконтрольные иностранные и российские фирмы-прокладки. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны. С 24 февраля 2022 года по этой схеме поставлено комплектующих минимум на 190 млн грн. после получения стратегической продукции "посредники" переправляли ее в рф.

Концерн занимал второе место в поставках товаров для российских компаний, экспортируя 95% произведенной в Украине продукции.В отдельное производство выделены материалы досудебного расследования в отношении четырех участников преступной организации в связи с их розыском.

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