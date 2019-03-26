Судове засідання стосовно екс-голови КМДА Попова не відбулося
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Сьогодні судове засідання щодо розгляду кримінального провадження екс-голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова не відбулося через відрядженні одного із суддів. Про це повідомили журналісту УНН у прес-службі Шевченківського районного суду Києва.
“(Сьогодні в Шевченківському районному суді Києва судове засідання стосовно екс-голова Київської міської державної адміністрації Олександра Попова - ред.) не відбулося у зв’язку з тим, що один із суддів, який в колегії, у відрядженні”, — сказали в прес-службі.
У прес-службі розповіли, що дата наступного засідання поки що не відома.
Нагадаємо, суд приступив до розгляду по суті кримінального провадження щодо Попова 23 березня 2015 року.
Генеральна прокуратура України інкримінує екс-голові КМДА Олександру Попову пособництво правоохоронцям під час розгону Євромайдану у 2013 році.
Зокрема, його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ст.340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, яке було вчинено службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням фізичного насильства) та ч.5 ст.27, ч.3 ст.365 КК України (пособництво у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством, застосуванням спеціальних засобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, які спричинили тяжкі наслідки).