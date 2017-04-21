Суддя О.Бобровник продовжив слухати клопотання про застосування запобіжного заходу М.Мартиненку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Солом’янський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України про застосування колишньому народному депутатові Миколі Мартиненку запобіжного заходу. Про це повідомив слідчий суддя Олександр Бобровник, передає кореспондент УНН.
“Судове засідання оголошується продовженим”, — оголосив слідчий суддя.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).
Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу, заступника голови “Нафтогазу” Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (“Створення злочинної організації”), ч. 5 ст. 191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) Кримінального кодексу України.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.