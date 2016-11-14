Суд зобов’язав припинити діяльність Грибовицького сміттєзвалища на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Суд підтримав позицію прокуратури та зобов’язав виконавчий комітет ЛМР припинити діяльність Грибовицького сміттєзвалища. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
"10 листопада постановою Львівського окружного адміністративного суду вимоги прокуратури області задоволено, а саме зобов’язано виконавчий комітет Львівської міської ради невідкладно вжити заходів до припинення вивезення ЛКП “Збиранка” відходів на Грибовицьке сміттєзвалище та припинення його подальшої експлуатації", - тйдеться в повідомленні.
Так, у провадженні Львівського окружного адміністративного суду з липня поточного року перебувала справа за позовною заявою прокуратури області до міського голови м. Львова та виконавчого комітету Львівської міської ради про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання до вчинення дій.
Підставами для звернення прокурора до суду слугувало тривале не вирішення відповідачами проблеми, пов’язаної із незаконним вивезенням та захороненням твердих побутових відході на полігоні поблизу с. Великі Грибовичі, невжиттям належних заходів щодо пошуку і відведення належними розпорядниками земельних ділянок, які можуть бути придатні для розміщення нового полігону для прийняття, переробки та захороненням ТВП, а також будівництва спеціалізованого заводу з їх переробки.
Водночас, цим же судом прокуратурі відмовлено у визнанні протиправною бездіяльності щодо незакриття Львівського міського полігону твердих побутових відходів, проведення його рекультивації та вибору земельної ділянки для створення нового полігону та будівництва на ній сміттєпереробного заводу, тощо. З огляду на це, після отримання повного тексту постанови прокуратурою, за наявності підстав, буде прийнято рішення щодо її оскарження.