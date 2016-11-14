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Суд обязал прекратить деятельность Грибовичской свалки во Львовской области

Суд обязал прекратить деятельность Грибовичской свалки во Львовской области

Киев • УНН

 • 7176 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Суд поддержал позицию прокуратуры и обязал исполнительный комитет Львовского горсовета прекратить деятельность Грибовичской свалки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

 

"10 ноября постановлением Львовского окружного административного суда требования прокуратуры области удовлетворили, а именно обязали исполнительный комитет Львовского городского совета безотлагательно принять меры по прекращению вывоза ЛКП "Збыранка" отходов на Грибовичскую свалку и прекращению ее дальнейшей эксплуатации", - говорится в сообщении.

Так, в производстве Львовского окружного административного суда с июля текущего года находилось дело по иску прокуратуры области к мэру г. Львова и исполнительному комитету Львовского городского совета о признании противоправной бездеятельности и обязательстве по совершению действий.

Основаниями для обращения прокурора в суд послужило длительное нерешение ответчиками проблемы, связанной с незаконным вывозом и захоронением твердых бытовых отходов на полигоне возле с. Большие Грибовичи, непринятием надлежащих мер по поиску и отводу надлежащими распорядителями земельных участков, которые могут быть пригодны для размещения нового полигона для принятия, переработки и захоронением ТПП, а также строительства специализированного завода по их переработке.

В то же время, этим же судом прокуратуре отказали в признании противоправной бездеятельности относительно незакрытия Львовского городского полигона твердых бытовых отходов, проведения его рекультивации и выбора земельного участка для нового полигона и строительства на нем мусороперерабатывающего завода, и тому подобное. Учитывая это, после получения полного текста постановления прокуратурой, при наличии оснований, будет принято решение о его обжаловании.

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