Суд зобов'язав порушити кримінальну справу стосовно Пилипенко і Павловського за дачу неправдивих свідчень у справі Гандзюк

“Скаргу адвоката Олександра Шадріна в інтересах Владислава Мангера задовольнити. Зобов’язати Слідче управління Нацполіціі Києва внести відомості в ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення відповідно до заяви адвоката Олександра Шадріна. Рішення оскарженню не підлягає”, — йдеться в документі.

У своїй заяві адвокат вказав, що на допиті в грудні 2019 року І.Павловський вказав, що йому нічого невідомо про нібито причетність Владислава Мангера до інкримінованого йому злочину і лише від слідчих і прокурорів чув, що Мангер причетний до злочину проти Гандзюк.

“Після цього свідок був затриманий, і, перебуваючи з слідчому ізоляторі СБУ по іншому кримінальному провадженню, подавав численні скарги на жорстоке поводження і незаконний тиск з боку співробітників СБУ і прокуратури для дачі показань проти Мангера. У жовтні 2020 року в суді Павловський був повторно допитаний, він заявив про причетність Мангера до нападу на Гандзюк. Зазначені показання Павловського є завідомо неправдивими та такими, що надані в результаті тиску на нього з боку правоохоронних органів”, — зазначає Олександр Шадрін.

Що стосується свідка Павла Пилипенко, то, за твердженням адвоката, він також піддавався тиску.

“Він засвідчив своєму адвокату, що піддався тиску з метою надання свідчень проти Владислава Мангера, а також йому загрожують позбавленням волі для отримання таких свідчень. В ході утримання в СІЗО СБУ свідок Пилипенко дав нові свідчення, про те, що він згадав, як півтора роки тому чув через закриті двері розмова Левіна і Торбіна, які обговорювали невдоволенність Миколайовича невиконанням замовлення на напад на Гандзюк”, — підкреслюється в заяві.

Крім того, службове розслідування не підтвердило заяву П.Пилипенка про нібито застосування до нього фізичного і психологічного насильства в Київському СІЗО в квітні 2020 року.

У зв’язку з цим адвокат заявляє, що свідчення П. Пилипенка також слід вважати неправдивими.

“Ми вважаємо, що дії свідків Павловського і Пилипенко мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.384 УК України. Просимо прийняти і зареєструвати повідомлення про вчинення кримінального правопорушення Павловським і Пилипенко, внести відомості в ЄРДР і почати досудове розслідування”, — підкреслюється в заяві адвоката Олександра Шадріна.