Суд знову арештував водія Hummer, який збив на смерть дівчинку в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Печерський районний суд Києва взяв під варту водія позашляховика Hummer, який на смерть збив 10-річну дівчинку на пішохідному переході на бульварі Лесі Українки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Цитата
“У понеділок, 11 жовтня 2021 року, за клопотанням Київської міської прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою водію автомобіля Hummer, який обвинувачується у вчиненні ДТП, що сталося на бульварі Лесі Українки, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка”, — йдеться у повідомлення.
Деталі
Повідомляється, що Печерський районний суд столиці, задовольнивши клопотання прокурора, застосував до чоловіка безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 9 грудня 2021 року.
У прокуратурі нагадали, що у липні 2018 року обвинувачений, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме червоний сигнал світлофору, здійснив наїзд на неповнолітню дівчину, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Від отриманих травм дитина померла.
Дії водія кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого), ч. 1 ст. 135 КК України (залишення у небезпеці).
Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні у вересні 2018 року прокуратура скерувала до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
“Обвинувачений, який із моменту затримання на місці події перебував під вартою, 5 жовтня 2021 року був звільнений з СІЗО у зв’язку з завершенням строку запобіжного заходу”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
У столиці Водій автомобіля Peugeot здійснив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм 69-річний потерпілий помер у кареті “швидкої”.