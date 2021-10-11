Суд снова арестовал водителя Hummer, сбившего насмерть девочку в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Печерский районный суд Киева взял под стражу водителя внедорожника Hummer, который насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе на бульваре Леси Украинки. Об этом сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
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“В понедельником, 11 октября 2021 года, по ходатайству Киевской городской прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю автомобиля Hummer, который обвиняется в совершении ДТП, которое произошло на бульваре Леси Украинки, в результате которой погибла 10-летняя девочка”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что Печерский районный суд столицы, удовлетворив ходатайство прокурора, применил к мужчине безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 9 декабря 2021 года.
В прокуратуре напомнили, что в июле 2018 года обвиняемый, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок умер.
Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).
Обвинительный акт в указанном уголовном производстве в сентябре 2018 года прокуратура направила в Печерский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.
“Обвиняемый, который с момента задержания на месте происшествия находился под стражей, 5 октября 2021 года был освобожден из СИЗО в связи с завершением срока меры пресечения”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
В столице водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм 69-летний потерпевший скончался в карете “скорой”.