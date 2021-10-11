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Суд снова арестовал водителя Hummer, сбившего насмерть девочку в Киеве

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Печерский районный суд Киева взял под стражу водителя внедорожника Hummer, который насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе на бульваре Леси Украинки. Об этом сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Цитата

“В понедельником, 11 октября 2021 года, по ходатайству Киевской городской прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю автомобиля Hummer, который обвиняется в совершении ДТП, которое произошло на бульваре Леси Украинки, в результате которой погибла 10-летняя девочка”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Печерский районный суд столицы, удовлетворив ходатайство прокурора, применил к мужчине безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 9 декабря 2021 года.

В прокуратуре напомнили, что в июле 2018 года обвиняемый, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок умер.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

Обвинительный акт в указанном уголовном производстве в сентябре 2018 года прокуратура направила в Печерский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

“Обвиняемый, который с момента задержания на месте происшествия находился под стражей, 5 октября 2021 года был освобожден из СИЗО в связи с завершением срока меры пресечения”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

В столице водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм 69-летний потерпевший скончался в карете “скорой”.

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