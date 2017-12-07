Суд завершив досліджувати докази обвинувачення у справі про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва сьогодні завершив вивчення усіх письмових доказів сторони обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
“Оболонський райсуд Києва закінчив вивчення усіх томів письмових доказів, наданих обвинуваченням у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича”, — написала прес-секретар.
Також, за її словами, сторона обвинувачення сьогодні планує подати клопотання про допит свідків з боку сторони обвинувачення.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.
Як повідомляв УНН, 6 грудня Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.