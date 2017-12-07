Суд завершил исследование доказательств обвинения по делу о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева сегодня завершил изучение всех письменных доказательств стороны обвинения в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"Оболонский райсуд Киева закончил изучение всех томов письменных доказательств, предоставленных стороной обвинения по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича", - написала пресс-секретарь.
Также, по ее словам, сторона обвинения сегодня планирует подать ходатайство о допросе свидетелей со стороны обвинения.
Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
Как сообщал УНН, 6 декабря районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.