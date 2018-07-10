Суд задовольнив клопотання прокуратури про відвід судді у справі Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Суддя Шевченківського районного суду Києва Оксана Хардіна задовольнила заяву прокуратури про відвід слідчого судді Олени Мєлєшак, яка сьогодні мала розглядати клопотання сторони обвинувачення на продовження арешту народному депутату Надії Савченко, передає кореспондент УНН.
“Судя ухвалила: заяву прокурора відділу Головної військової прокуратури про відвід судді Мєлєшак задовольнити... Клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою направити керівнику апарату Шевченківського суду Києва для визначення слідчого судді для розгляду клопотання. Ухвала оскарженню не підлягає”, — сказала Хардіна.
Як зазначається в ухвалі, що визначення слідчого судді відбувалося з порушенням. Зокрема, клопотання прокуратури про продовження арешту Савченко було розподілене на суддю Мєлєшак 6 липня. Однак того ж дня наказом голови суду судді Мєлєшак було надано відпустку строком на один день — 6 липня, а такі обставини виключають участь судді у розподілі справ.
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Нагадаємо, Савченко заявила відвід судді Хардіній, яка мала розглянути заявлений прокурорами відвід судді Олені Мєлєшак, через начебто порушення нею її права на захист — суддя почала розглядати клопотання прокурорів за відсутністю у залі засідання адвокатів.
Суддя Віталій Циктіч відмовив Савченко у задоволенні її клопотання.
Варто зазначити, що сьогодні Шевченківський райсуд столиці мав розглянути клопотання прокуратури про продовження Савченко арешту, термін якого спливає 13 липня.
Нагадуємо, що 15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.