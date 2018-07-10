Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об отводе судьи по делу Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Судья Шевченковского районного суда Киева Оксана Хардина удовлетворила заявление прокуратуры об отводе следователя судьи Елены Мелешак, которая сегодня должна была рассматривать ходатайство стороны обвинения в продлении ареста народного депутата Надежды Савченко, передает корреспондент УНН.
"Судя постановил: заявление прокурора отдела Главной военной прокуратуры об отводе судьи Мелешак удовлетворить ... Ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей направить руководителю аппарата Шевченковского суда Киева для определения следственного судьи для рассмотрения ходатайства. Постановление обжалованию не подлежит", - сказала Хардина.
Как отмечается в постановлении, что определение следственного судьи происходило с нарушением. В частности, ходатайство прокуратуры о продлении ареста Савченко было распределено на судью Мелешак 6 июля. Однако в тот же день приказом председателя суда судье Мелешак был предоставлен отпуск сроком на один день - 6 июля, а такие обстоятельства исключают участие судьи в распределении дел.
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Напомним, Савченко заявила отвод судье Хардиной, которая должна была рассмотреть заявленный прокурорами отвод судье Елене Мелешак, из-за якобы нарушения ее права на защиту - судья начала рассматривать ходатайство прокуроров в отсутствие в зале заседания адвокатов.
Судья Виталий Циктич отказал Савченко в удовлетворении ее ходатайства.
Стоит отметить, что сегодня Шевченковский райсуд столицы должен был рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении Савченко ареста, срок которого истекает 13 июля.
Напоминаем, что 15 мая 2018 года следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст. 112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.