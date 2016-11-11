Суд заарештував п'ятьох зловмисників, які викрали у Києві підприємця та вимагали викуп
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою для п’ятьох зловмисників, які 8 листопада викрали у Києві підприємця та вимагали за нього викуп у півмільйона доларів. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
Злочин стався біля одного з будинків на вулиці Леваневського у Солом’янському районі столиці.
Так, перевдягнувшись у форму працівників Служби безпеки України, зловмисники схопили постраждалого, посадили в автомобіль та вивезли в лісосмугу поблизу Віти-Поштової на Київщині, де застосовуючи насильство та катування, вимагали в нього викуп за звільнення у сумі 500 тис. доларів.
Правоохоронцям вдалося викрити та затримати викрадачів “по гарячих слідах”.
Наразі їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.146 КК України (незаконне викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч.2 ст.189 (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Солом’янський райсуд столиці обрав для кожного підозрюваних запобіжний захід у виді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.