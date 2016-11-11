Суд арестовал пятерых злоумышленников, которые похитили в Киеве предпринимателя и требовали выкуп
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для пяти злоумышленников, которые 8 ноября похитили в Киеве предпринимателя и требовали за него выкуп в полмиллиона долларов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Преступление произошло возле одного из домов на улице Леваневского в Соломенском районе столицы.
Так, переодевшись в форму сотрудников Службы безопасности Украины, злоумышленники схватили пострадавшего, посадили в автомобиль и вывезли в лесополосу вблизи Виты-Почтовой Киевской области, где применяя насилие и пытки, требовали у него выкуп за освобождение в сумме 500 тыс. долларов.
Правоохранителям удалось разоблачить и задержать похитителей "по горячим следам".
Теперь им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ст.189 (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Соломенский райсуд столицы избрал для каждого их подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.