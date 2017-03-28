Суд ЄС визнав санкції проти "Роснефти" обгрунтованими
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Європейський суд правосуддя в Люксембурзі визнав законними санкції ЄС проти найбільшої нафтової російської компанії "Роснефть". Про це повідомляється на сайті європейського суду, передає УНН.
"Обмежувальні заходи, прийняті Радою ЄС у відповідь на кризу в Україні проти деяких російських підприємств, в тому числі проти "Роснефти", є обгрунтованими", - йдеться у тексті рішення.
Як зазначається, суд ЄС вважає, що "немає нічого, здатного вплинути на законність та обгрунтованість рішення або регулювання".
Євросоюз застосував санкції проти "Роснефти" в 2014 році. У жовтні того ж року компанія оскаржила це рішення у Високому суді Лондона. У лютому 2015 року Високий суд Лондона виніс постанову про направлення справи “Роснефти” проти санкцій до Європейського суду в Люксембурзі.