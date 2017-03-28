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Суд ЕС признал санкции против "Роснефти" обоснованными

Суд ЕС признал санкции против "Роснефти" обоснованными

Киев • УНН

 • 11886 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Европейский суд правосудия в Люксембурге признал законными санкции ЕС против крупнейшей нефтяной российской компании "Роснефть". Об этом сообщается на сайте Европейского суда, передает УНН.

"Ограничительные меры, принятые Советом ЕС в ответ на кризис в Украине против некоторых российских предприятий, в том числе против "Роснефти", являются обоснованными", - говорится в тексте решения.

Как отмечается, суд ЕС считает, что "нет ничего, способного повлиять на законность и обоснованность решения или регулирования".

Евросоюз применил санкции против "Роснефти" в 2014 году. В октябре того же года компания обжаловала это решение в Высоком суде Лондона. В феврале 2015 года Высокий суд Лондона вынес постановление о направлении дела "Роснефти" против санкций в Европейский суд в Люксембурге.

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