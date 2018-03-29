Суд відмовив Савченко у відводі прокурору
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Апеляційний суд Києва відмовив народному депутату Надії Савченко у задоволенні клопотання про відвід прокурора Олександра Климовича, який дозволив собі негативний вислів на її адресу, передає кореспондент УНН.
"Суд ухвалив: у задоволенні клопотання відмовити", - сказав головуючий у судовому процесі суддя Віктор Глиняний.
З оглядом на це Савченко заявила відвід колегії суддів. Свою заяву вона аргументувала тим, що суд не побачив упередженості у висловах прокурора.
"Прокурор фактично звинуватив мене у скоєному факті скоєння теракту і вбивстві. Відвід!" - сказала Савченко.
Наразі судді знову пішли до нарадчої.
Як повідомляв УНН, 26 березня захист Савченко вніс апеляційну скаргу до суду на арешт нардепа.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.