Суд відхилив апеляцію і залишив на посаді головного поліцейського Івано-Франківська
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКОВСЬК - КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні в Апеляційному суді Івано-Франківська розглянули справу поліцейського Дмитра Міхальця, якого звинувачують у побитті ветерана АТО, передає кореспондент УНН.
Представник обвинувачення наполягав на скасуванні попередньої ухвали суду та відсторонити Д.Міхальця від займаної посади на час проведення слідчих дій, оскільки, на його думку, це матиме психологічний вплив на потерпілого.
Після того, як в суді було озвучено позиції обох сторін, було прийнято рішення залишити ухвалу першої інстанції без змін і залишити на посаді головного поліцейського Івано-Франківська на час проведення слідчих дій.
Нагадаємо, 5 вересня в Івано-Франківську через нібито порушення ПДР та виписування поліцейськими постанови між копами та ветераном АТО стався конфлікт, після якого учасник АТО І.Чайковський звинуватив Д.Міхальця у брутальному побитті з киданням на підлогу. На судовому засіданні першої інстанції, попри клопотання сторони обвинувачення, було прийнято рішення на час досудового розслідування та суду зберегти за Д.Міхальцем займану посаду.