Суд отклонил апелляцию и оставил на должности главного полицейского Ивано-Франковска

Представитель обвинения настаивал на отмене предыдущего решения суда и отстранении Д.Михальца от занимаемой должности на время проведения следственных действий, поскольку, по его мнению, это будет иметь психологическое воздействие на потерпевшего.

После того, как в суде были озвучены позиции обеих сторон, было принято решение оставить решение первой инстанции без изменений и оставить на должности главного полицейского Ивано-Франковска на время проведения следственных действий.

Напомним, 5 сентября в Ивано-Франковске из-за якобы нарушения ПДД и оформления полицейскими постановления между копами и ветераном АТО произошел конфликт, после которого участник АТО И.Чайковский обвинил Д.Михальца в грубом избиении с бросанием на пол. На судебном заседании первой инстанции, несмотря на ходатайство стороны обвинения, было принято решение на время досудебного расследования и суда оставить Д.Михальца на занимаемой должности.