Суд у справі збитого Іл-76 перейшов до допиту В.Назарова
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області перейшов до допиту генерал-майора ЗСУ Віктора Назарова, підозрюваного у службовій недбалості, що призвела до загибелі 49 військовослужбовців під час їхньої передислокації військово-транспортним літаком Іл-76 в Луганськ, передає УНН-Центр.
Також сьогодні суд планував оголосити запити від СБУ.
Нагадаємо, 14 червня 2014 року із Дніпропетровська до Луганська вилетів військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебували 40 військовослужбовців 25-ї повітряно-десантної бригади, 9 членів екіпажу 25-ї окремої бригади військово-транспортної авіації.
Під час заходу на посадку на висоті 400 м літак був обстріляний невстановленими особами з ПЗРК та крупнокаліберного кулемету. У результаті обстрілу літак загорівся та впав.
Загинули усі 49 військовослужбовців, які були на його борту, військове майно та техніка були знищені.
Пізніше у ГПУ повідомили, що під час досудового розслідування було встановлено, що генерал-майор В.Назаров у період з 11 до 14 червня 2014 року, знаючи про загрозу скоєння терористичного акту, не забезпечив заходів щодо організації безпеки повітряної передислокації особового складу залученої до АТО зведеної повітрянодесантної роти, що призвело до загибелі 49 військовослужбовців ЗСУ, повного знищення літака Іл-76МД та іншого військового майна, яке було на його борту.