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Суд у справі про держзраду Януковича оголосив перерву у засіданні до 10 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва оголосив перерву до 10 січня у розгляді кримінального провадження за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.

Суд у справі про держзраду Януковича оголосив перерву у засіданні до 10 січня

“Перерва до 10-ї години 10 січня 2018 року оголошується у засіданні”, — сказав головуючий у судовому процесі судді Владислав Дев'ятко.

За його словами, після цього ще одне засідання суду заплановано на 10.00 11 січня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Януковича була фобія переслідування

Варто зазначити, що в ході сьогоднішнього слухання справи у суді було допитано шість свідків.

Зокрема, народний депутат Андрій Сенченко повідомив суду про ситуацію на кримському півострові під час підготовки Росією до його анексії, розмови з представниками оточення Януковича та іншими політиками і представниками правоохоронних органів під час Майдану. Заступник начальника штабу —начальник розвідувального управління ВМС України Анатолій Бургомістренко розповів про дані розвідки щодо дій російських військових взимку 2014 року.

Командир 1-ї бригади групи кораблів Дмитро Глухов, головний оперативний черговий ВМС України Олег Гринько, командир західної військово-морської бази Олексій Доската та заступник командира в/ч 2802 Ростислав Ломтєв розповіли про обставини блокування та захоплення російськими військовими українських бойових кораблів і дії їхніх екіпажів.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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