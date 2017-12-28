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Суд по делу о госизмене Януковича объявил перерыв в заседании до 10 января

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 10 января в рассмотрении уголовного производства по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.

Суд по делу о госизмене Януковича объявил перерыв в заседании до 10 января

"В заседании объявляется перерыв до 10 часов 10 января 2018", - сказал председательствующий в судебном процессе судьи Владислав Девятко.

По его словам, после этого еще одно заседание суда запланировано на 10.00 11 января.

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Стоит отметить, что в ходе сегодняшнего слушания дела в суде были допрошены шесть свидетелей.

В частности, народный депутат Андрей Сенченко сообщил суду о ситуации на крымском полуострове во время подготовки Россией до его аннексии, разговоры с представителями окружения Януковича и другими политиками и представителями правоохранительных органов во время Майдана. Заместитель начальника штаба начальник разведывательного управления ВМС Украины Анатолий Бургомистренко рассказал о данных разведки о действиях российских военных зимой 2014 года.

Командир 1-й бригады группы кораблей Дмитрий Глухов, главный оперативный дежурный ВМС Украины Олег Гринько, командир западной военно-морской базы Алексей Доскато и заместитель командира в / ч 2802 Ростислав Ломтев рассказали об обстоятельствах блокировки и увлечения российскими военными украинских боевых кораблей и действия их экипажей .

Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу о государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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