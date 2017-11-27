Суд у справі директора "Вікторії" оголосив перерву через необґрунтованість доказів

"Враховуючи тяжкість наслідків злочину – загибель трьох малолітніх дітей, визначення альтернативи не може бути виправдане станом здоров’я підозрюваного. Більш того, діючий спільний наказ Міністерства охорони здоров’я та Міністерства юстиції України визначає порядок надання медичної допомоги заарештованим та чітко регламентує, що керівництво СІЗО забезпечує направлення хворого на лікування до медичного закладу з орієнтовного переліку установ та організовує його цілодобову охорону. Таким чином, наявність хвороби не є підставою для визначення судом альтернативи арешту, оскільки наразі зберігаються всі ризики незаконного впливу на потерпілих та свідків, переховування від органів слідства та суду тощо",- зазначив прокурор О.Хорсуненко.

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Державне обвинувачення вважає, що директор дитячого закладу, підозрюваний у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, має перебувати під вартою без права на заставу.

Однак цього виявилося недостатнім, суд ухвалив рішення оголосити перерву до 30 листопада, аби прокуратура підготувала обґрунтованість доказів підозри.

Нагадаємо, внаслідок пожежі в таборі “Вікторія”, що трапилася 16 вересня, загинуло троє дітей.