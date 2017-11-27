Суд по делу директора "Виктории" объявил перерыв из-за необоснованности доказательств

"Учитывая тяжесть последствий преступления - гибель трех малолетних детей, определения альтернативы не может быть оправдано состоянием здоровья подозреваемого. Более того, действующий совместный приказ Министерства здравоохранения и Министерства юстиции Украины определяет порядок оказания медицинской помощи арестованным и четко регламентирует, что руководство СИЗО обеспечивает направление больного на лечение в медицинское учреждение с ориентировочного перечня учреждений и организует его круглосуточную охрану. Таким образом, наличие болезни не является основанием для определения судом альтернативы ареста, поскольку сейчас хранятся все риски незаконного воздействия на потерпевших и свидетелей, сокрытие от органов следствия и суда и т.д.", - отметил прокурор О.Хорсуненко.

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Государственное обвинение считает, что директор детского учреждения, подозреваемый в нарушении требований пожарной безопасности, что повлекло гибель людей, должен находиться под стражей без права на залог.

Однако этого оказалось недостаточно, суд принял решение объявить перерыв до 30 ноября, чтобы прокуратура подготовила обоснованность доказательств подозрения.

Напомним, в результате пожара в лагере "Виктория", который произошел 16 сентября, погибли трое детей.