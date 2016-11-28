Суд у РФ продовжив арешт Р.Сущенка до 30 січня 2017 року (доповнено)

"Лефортовський суд продовжив арешт Роману Сущенку до 30 січня 2017 року", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.

ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.