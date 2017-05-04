Суд сьогодні запланував підготовче засідання у справі про держзраду В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Оболонський районний суд Києва у четвер о 10:00 планує розпочати підготовче засідання у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає УНН.
Як очікується, кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядатиме трійка суддів, серед яких - голова Оболонського райсуду столиці Владислав Дев’ятко.
Державне обвинувачення в суді представлятиме прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Руслан Кравчeнко.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що під час розгляду кримінального провадження у суді за обвинуваченням В.Януковича буде дотримано усіх прав обвинуваченого, гарантованих українським законодавством.
Нагадаємо, 14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до Печерського районного суду.
Згодом кримінальне провадження про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.
Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.