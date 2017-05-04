Суд сегодня запланировал подготовительное заседание по делу о госизмене В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Оболонский районный суд Киева в четверг в 10:00 планирует начать подготовительное заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает УНН.
Как ожидается, уголовное производство в отношении В.Януковича будет рассматривать тройка судей, среди которых - глава Оболонского райсуда столицы Владислав Девятко.
Государственное обвинение в суде будет представлять прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравчeнко.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что при рассмотрении уголовного производства в суде по обвинению В.Януковича будут соблюдены все права обвиняемого, гарантированные украинским законодательством.
Напомним, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в Печерский районный суд.
Впоследствии уголовное производство о госизмене В.Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.
Апелляционный суд Киева 28 марта определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича будет рассматривать Оболонский районный суд Киева.
28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.