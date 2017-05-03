Суд сьогодні проведе засідання у справі екс-нардепа О.Шепелєва
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Деснянський районний суд Києва призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням у наданні хабара та втечі з-під варти колишнього народного депутата України Олександра Шепелєва. Про це повідомили УНН у прес-службі суду.
За інформацією прес-служби, підготовче судове засідання щодо О.Шепелєва призначене на 11 годину 3 травня. У суді додали, що це не перше засідання, попереднє слухання переносилося.
Крім того, в “Урядовому кур’єрі” за 25 квітня опубліковано виклик до Деснянського районного суду О.Шепелєва як обвинуваченого у кримінальному провадженні за ч.2. ст.369 (давання хабара), ч.3. ст.369 та ч.2. ст.393 (втеча з місць позбавлення волі або з-під варти) ККУ.
У повістці вказано, що в разі неявки обвинуваченого до суду, “дане оголошення вважається належним повідомленням і розгляд справи можливий за процедурою спеціального судового провадження”.
Нагадаємо, Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України викликала офіційною повісткою колишнього народного депутата Олександра Шепелєва на допит 25 квітня для відкриття матеріалів кримінального провадження за підозрою в організації вбивства та замаху на вбивство.
Як повідомляв УНН, 6 липня 2014 року з Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги втік колишній народний депутат Олександр Шепелєв, який підозрюється в організації умисного вбивства, привласненні та розтраті чужого майна та інших злочинах.
3 квітня 2015 року Генеральна прокуратура України звернулася до Генпрокуратури РФ із запитом про видачу колишнього народного депутата України Олександра Шепелєва.
У серпні 2016 року у ГПУ повідомили, що Російська Федерація офіційно відмовила Україні у видачі колишнього народного депутат Олександра Шепелєва.
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос у серпні повідомив, що екс-нардеп Олександр Шепелєв погодився працювати на ФСБ РФ, внаслідок чого було відкрито стосовно нього кримінальне провадження за статтею “держзрада”.