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Суд сьогодні обиратиме запобіжний захід керівнику підрозділу "Енергоатому"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Солом'янський районний суд міста Києва у понеділок розгляне клопотання щодо запобіжного заходу керівнику структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", ймовірному спільнику екс-народного депутата України, якого підозрюють у заволодінні майном держпідприємства. Про це УНН повідомили у прес-службі САП.

"Сьогодні, 30 жовтня 2017 року, о 14:00 в Солом’янському районному суді відбудеться обрання запобіжного заходу керівнику структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", ймовірному спільнику екс-народного депутата України, якого підозрюють у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом", - йдеться у повідомленні.

25 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом" екс-народного депутата України та його ймовірного спільника, керівника структурного підрозділу ДП. Дії осіб кваліфіковано за ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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