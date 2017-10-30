Суд сьогодні обиратиме запобіжний захід керівнику підрозділу "Енергоатому"

"Сьогодні, 30 жовтня 2017 року, о 14:00 в Солом’янському районному суді відбудеться обрання запобіжного заходу керівнику структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", ймовірному спільнику екс-народного депутата України, якого підозрюють у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом", - йдеться у повідомленні.

25 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом" екс-народного депутата України та його ймовірного спільника, керівника структурного підрозділу ДП. Дії осіб кваліфіковано за ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.