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Суд скасував штраф за порушення карантину під час святкування дня міста в Одесі

Суд скасував штраф за порушення карантину під час святкування дня міста в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Приморський районний суд Одеси скасував штраф за порушення карантинних правил під час святкування дня міста в Одесі 2 вересня. Про це УНН повідомляє з посиланням на постанову суду.

“Провадження по справі щодо притягнення до адміністративної відповідальності (Тетяни Маркової —ред.), директор Департаменту культури та туризму Одеської міської ради, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, — закрити за відсутності події та складу адміністративного правопорушення”, — йдеться в постанові.

Повідомляється, що суддя вирішила, що правоохоронці надали недостатньо доказів щодо відповідальності за порушення карантину з боку Маркової.

“Статтею 44-3КУпАП передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України „Про захист населення від інфекційних хвороб“, іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами. Зазначена норма закону є бланкетною, тобто такою, що не називаючи конкретних ознак правопорушення або називаючи лише їх частину, відсилає для встановлення змісту ознак правопорушення до інших нормативних актів, які не є законами про адміністративну відповідальність, а тому у протоколі про адміністративне правопорушення має бути зазначена відповідна стаття певного нормативного акту (частина, пункт) та має бути викладено їх зміст”, — зазначається в постанові.

Нагадаємо, 15 вересня цього року поліція склала адміністративний протокол на організатора урочистих заходів — директор Департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяну Маркову.

Так, являючись відповідальною особою, під час проведення масових заходів вона допустила порушення дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше 1,5 метра, чим порушила вимоги Постанови КМУ від 22.08.2020 року № 641, тим самим вчинила правопорушення, передбачене ст. 44-3 КУпАП. Маркова мала сплатити від 34 до 170 тисяч грн.

Нагадаємо, за останню добу в Одеській області зареєстровано 608 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

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