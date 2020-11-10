У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. За останню добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Житомирській, Одеській, Запорізькій та Київській областях. Про повідомляє голова МОЗ Максим Степанов у Facebook, передає УНН.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях", - повідомив міністр.
За його даними, кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 45 667 випадків;
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- Вінницька область – 12 765 випадків;
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- Волинська область – 16 821 випадок;
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- Дніпропетровська область – 18 324 випадки;
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- Донецька область – 14 578 випадків;
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- Житомирська область – 19 616 випадків;
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- Закарпатська область – 17 620 випадків;
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- Запорізька область – 14 693 випадки;
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- Івано-Франківська область – 25 054 випадки;
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- Київська область – 21 038 випадків;
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- Кіровоградська область – 3 204 випадки;
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- Луганська область – 4 643 випадки;
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- Львівська область – 34 304 випадки;
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- Миколаївська область – 10 787 випадків;
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- Одеська область – 29 336 випадків;
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- Полтавська область – 12 723 випадки;
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- Рівненська область – 22 622 випадки;
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- Сумська область – 15 297 випадків;
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- Тернопільська область – 22 389 випадків;
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- Харківська область – 44 466 випадків;
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- Херсонська область – 5 833 випадки;
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- Хмельницька область – 20 328 випадків;
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- Черкаська область – 10 919 випадків;
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- Чернівецька область – 25 835 випадків;
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- Чернігівська область – 10 335 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, минулого тижня три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом, а вже 10 листопада ця цифра наблизилася до 11 тисяч за добу. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.